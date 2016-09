Sky Cinema 11:10 bis 13:25 SciFi-Film Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste USA 2015 Nach einer Vorlage von James Dashner 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach ihrer Flucht aus dem Labyrinth stehen Thomas (Dylan O'Brien) und seine Mitstreiter vor der nächsten Herausforderung: Sie müssen herausfinden, wer hinter der mysteriösen ANGST-Organisation steckt. Die Spur führt sie in die trostlose Brandwüste. Dort wollen sich die Jugendlichen Widerstandskämpfern anschließen, um das Geheimnis hinter ANGST und der Brandwüste zu lüften. Doch extreme Hitze, hartnäckige Verfolger und Verrat in den eigenen Reihen gefährden ihre Mission. - Vom Labyrinth in die Wüste: spektakuläres Sequel des Teenager-Abenteuers nach der erfolgreichen Sci-Fi-Buchreihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan O'Brien (Thomas) Kaya Scodelario (Teresa) Thomas Brodie-Sangster (Newt) Giancarlo Esposito (Jorge) Aidan Gillen (Janson) Ki Hong Lee (Minho) Dexter Darden (Frypan) Originaltitel: The Scorch Trials Regie: Wes Ball Drehbuch: T.S. Nowlin Kamera: Gyula Pados Musik: John Paesano Altersempfehlung: ab 12