Sky Cinema 09:35 bis 11:00 Komödie Frau Müller muss weg D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit dieser Klassenlehrerin schaffen die Kinder den Übertritt ans Gymnasium nie, da sind sich alle Eltern (u.a. Justus von Dohnányi, Anke Engelke, Ken Duken) einig. Doch am Elternabend lässt sich Frau Müller (Gabriela Maria Schmeide) nicht wie geplant entmachten, sondern haut den Anwesenden um die Ohren, was sie wirklich von ihren Schülern hält, bevor sie wutentbrannt aus dem Klassenzimmer stürmt. Die Zurückgebliebenen finden die Notenliste und die ist wider Erwarten brillant. Nun müsste man Frau Müller zum Bleiben bewegen. Oder sie erstmal finden. - Bissige, starbesetzte Verfilmung des Theaterstücks über Notendruck, Helikopter-Eltern und Schulwahnsinn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriela Maria Schmeide (Frau Müller) Anke Engelke (Jessica Höfel) Justus von Dohnányi (Wolf Heider) Ken Duken (Patrick Jeskow) Mina Tander (Marina Jeskow) Alwara Höfels (Katja Grabowski) Rainer Galke (Hausmeister) Originaltitel: Frau Müller muss weg! Regie: Sönke Wortmann Drehbuch: Lutz Hübner, Sarah Nemitz, Oliver Ziegenbalg Kamera: Tom Fährmann Musik: Martin Todsharow Altersempfehlung: ab 6