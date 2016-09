RTL Crime 19:20 bis 20:15 Dokumentation Die geheimen Operationen der CIA Der Phantom-Coup GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 10: Um den Präsidenten Guatemalas zu stürzen, setzt die CIA 1954 auf psychologische Kriegsführung. In einer Geheimoperation schafft der amerikanische Nachrichtendienst durch eine inszenierte Radiosendung eine "Phantom"-Armee. Hinzu kommt eine Guerilla-Invasion durch eine Truppe, die von einem Spezialisten für paramilitärische Einsätze ausgebildet wurde. Der Plan, ein ganzes Land in die Irre zu führen, gelingt tatsächlich und die CIA landet einen Staatsstreich in Lateinamerika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: CIA Declassified Altersempfehlung: ab 12