RTL Crime 17:00 bis 17:45 Serien Person of Interest Impulse USA 2016 16:9 Dolby Digital 5. Staffel, Folge 7: Detective Fusco hat den Beginn der Abrissarbeiten in dem ehemaligen U-Bahn-Tunnel lebend überstanden. Allerdings will er weder Finch noch John sehen. Root schafft es, als New Yorker Polizistin getarnt, ihn zu besuchen und ihm den Notanker zu überreichen: Neue Identitäten für ihn und seinen Sohn. Anschließend muss sie sich um ihr nächstes Engagement kümmern: Sie hat gerade die Rolle gewechselt und ist jetzt Ballettänzerin, die von Vasily bewundert wird, den sie mit knapper Not vor einem Attentat retten kann. Vasily, aus Litauen, weiß noch nicht, dass er diesen Gefallen bald erwidern darf... Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Julian Ovenden (Jeremy Lambert) Scott Adsit (Max) Originaltitel: Person of Interest Regie: Kate Woods Drehbuch: Hillary Benefiel Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16