Goldstar TV 06:00 bis 09:00 Show MusikWecker Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Flotte Schlager und gute Laune für den neuen Tag. Bei diesem Schlagerfrühstück stehen neben vielen deutschen Hits auch internationale Titel auf dem Programm. U.a. mit: Semino Rossi, Ireen Sheer, Fantasy, Geraldine Olivier, Bernd Clüver, Patricia Gabriela, Sebastian Charelle, Caro Merz, Oliver Thomas, Gilbert, Vivian Lindt, Brunner & Brunner, Diana Sorbello, Silvio d'Anza, Corinna May, Matthias Reim, Annemarie Eilfeld, Grossstadtfreunde, Middle Of The Road, Nik P., Wolfgang Petry, DJ Ötzi, Linda Fäh, Norman Langen, Udo Wenders, Paldauer, Olaf, Nicki, Peter Grimberg, Fernando Express, Uwe Busse, Voxxclub, Andreas Gabalier, Helene Fischer, Frank Zander, Kenny Rogers, Juliane Werding. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MusikWecker

