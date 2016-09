Sky Nostalgie 21:45 bis 00:00 Drama Der Name der Rose D, F, I 1986 Nach dem Roman von Umberto Eco Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Anno Domini 1327. Der Franziskanermönch William von Baskerville (Sean Connery) pilgert mit dem jungen Novizen Adson von Melk (Christian Slater), mit dem er sich durch väterliche Gefühle verbunden fühlt, zu einem abgelegenen Kloster. Die Abtei ist nicht nur für ihre Bibliothek berühmt, in der ein verschollenes Hauptwerk des Freigeistes Aristoteles hinter Verschluss liegen soll. Das dunkle Gemäuer und seine geheimnisumwitterte Bruderschaft spielen auch eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung zwischen den Minoriten - die als Ketzer verdächtigt werden, weil sie die Armut predigen - und den klerikalen Dogmatikern. Eigentlich kommt William von Baskerville als Sonderbotschafter des Kaisers in die Abtei, um zu vermitteln. Doch kaum ist er mit dem Novizen dort eingetroffen, werden die beiden Zeugen schauerlicher Ereignisse: Ein junger Mönch hat sich vom Klosterturm in den Tod gestürzt; ein anderer Mönch liegt kopfüber tot im Schweineblutbottich; und ein dritter schwimmt mausetot in der Badehauswanne. Bald wird ersichtlich, dass der greise, blinde Älteste des Klosters und der Abt, der einen Grossmeister der Inquisition zu Hilfe ruft, im Zeitalter der Scholastik alle denkenden Geister mundtot zu machen suchen. William von Baskerville agiert alsbald als Fahnder in der Kutte, und der Novize Adson macht im dunklen Gemäuer mit einem Zigeunermädchen seine erste Liebeserfahrung. Die Mordbruderschaft wird des Verbrechens überführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Connery (William von Baskerville) Christian Slater (Adson von Melk) F. Murray Abraham (Bernardo Gui) Elya Baskin (Severinus) Fjodor Schaljapin (Jorge de Burgos) Michael Lonsdale (Der Abt) Ron Perlman (Salvatore) Originaltitel: Der Name der Rose Regie: Jean-Jacques Annaud Drehbuch: Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin, Alain Godard Kamera: Tonino Delli Colli Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16