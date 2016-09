Sky Nostalgie 18:25 bis 20:15 Komödie Unternehmen Petticoat USA 1959 20 40 60 80 100 Merken Captain Sherman (Cary Grant) steuert während des Zweiten Weltkriegs ein marodes U-Boot. Die Verhältnisse an Bord entsprechen ganz und gar nicht der militärischen Norm. Das Chaos ist perfekt, als er fünf gestrandete Krankenschwestern an Bord aufnimmt. - Von Comedyspezialist Blake Edwards inszenierter turbulenter Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Grant (Admiral Matt Sherman) Tony Curtis (Lt. Nick Holden) Joan O'Brien (Lt. Dolores Crandall) Dina Merrill (Lt. Barbara Dugan) Dick Sargent (Stovall) Gene Evans (Molumphrey) Virginia Gregg (Major Edna Hayward) Originaltitel: Operation Petticoat Regie: Blake Edwards Drehbuch: Stanley Shapiro, Maurice Richlin Kamera: Russell Harlan, Clifford Stine Musik: David Rose Altersempfehlung: ab 6