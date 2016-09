Sky Nostalgie 07:55 bis 09:50 Melodram Die Erbin USA 1949 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die schüchterne, unattraktive Catherine Sloper (Olivia de Havilland) hat sich ganz ihrem autoritären Vater (Ralph Richardson) unterworfen. Dann verliebt sie sich in den gut aussehenden Morris Townsend (Montgomery Clift). Sie ahnt nicht, dass er es nur auf ihre Mitgift abgesehen hat. - Intelligente Charakterstudie nach dem Roman von Henry James. Vier Oscars, u. a. für Olivia de Havilland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivia De Havilland (Catherine Sloper) Montgomery Clift (Morris Townsend) Ralph Richardson (Austin Sloper) Miriam Hopkins (Lavinia Penniman) Mona Freeman (Marian Almond) Vanessa Brown (Maria) Selena Royle (Elizabeth Almond) Originaltitel: The Heiress Regie: William Wyler Drehbuch: Ruth Goetz, Augustus Goetz Kamera: Leo Tover Musik: Aaron Copland