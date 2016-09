TNT-Serie 02:00 bis 05:05 Show 68th Emmy® Awards USA 2016 Merken In der Nacht von Sonntag, 18. September, auf Montag, 19. September, verleiht die Television Academy zum 68. Mal die Emmy® Awards. TNT Serie überträgt die Zeremonie live und exklusiv aus dem Microsoft Theater in Los Angeles. Durch den Abend führt Comedian und Moderator Jimmy Kimmel ("Jimmy Kimmel Live!"). In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 68th Emmy® Awards

