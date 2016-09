TNT-Serie 23:25 bis 00:10 Mysteryserie Pretty Little Liars DemAskiert USA 2012 16:9 Merken Inzwischen vermuten die Mädchen, dass es sich bei "A" entweder um Melissa oder Jenna handeln muss. Natürlich will Spencer nicht glauben, dass ihre Schwester mit der Sache zu tun hat und versucht, sie zu entlasten. "A" lädt die vier zum Maskenball ein, wo sie das Telefon zurückgeben sollen. Doch die Mädchen kommen "A" bald auf die Schliche und finden den Ort, von dem aus "A" so lange agiert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12