TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 46 Puppenspiele USA 2012 16:9 Merken Im Traum erhält Spencer eine Eingebung, wonach sie suchen muss. Tatsächlich findet sie Zeitungsannoncen, in denen Botschaften zwischen Alison und "A" ausgetauscht werden, was sie schließlich in einen Puppenladen führt. Während Aria erfährt, dass ihre Eltern sie auf ein Internat schicken wollen, glaubt Ezra, dass er nur noch außerhalb von Rosewood einen Neuanfang schaffen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: Oliver Goldstick, Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 275 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 95 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 75 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 70 Min.