28. Africa Festival Würzburg Raúl Paz, Cuban Beats All Stars, Cuba Vista & Guests D 2016

Raúl Paz: The Sound of modern Cuba In Südamerika, den USA und Frankreich hat er Karriere gemacht hat, dann ist Raúl Paz in seine Heimat Kuba zurückgekehrt. Den von ihm erfundenen Genre-Mix nennt er "Cubanité" oder "Cubanisme". Es ist die Weiterentwicklung traditioneller kubanischer Elemente durch Rock, Funk und Pop. Der schwungvolle Soundcocktail mit hohem musikalischem Anspruch transportiert die Inhalte seiner Musik: Die Texte blitzen vor Ironie und Sprachwitz. Sie erzählen Geschichten von einem Leben voller Liebe, Trennung und Weltschmerz, von revolutionärem Drang und der Sehnsucht nach Veränderung. Und manchmal erzählen sie auch einfach nur von der Banalität des Alltags. Cuban Beats All Stars: Samba, Son und Synthesizer Fette Urban-Beats, rotziger Rap, quirliger Hip-Hop und darunter die klassischen Klänge Kubas, elektronisch mächtig aufgemischt vom spanischen DJ Tillo. Die meisten Musiker der Cuban Beats All Stars haben sich schon mit der kubanischen Erfolgsband Orishas einen Namen gemacht, jetzt gehen sie in neuer Formation an den Start. Mit an Bord: Multitalent Nelson Palacios - Sänger, Komponist, Pianist und Bassist. Mit breitem Repertoire befördern die Cuban Beats All Stars die ganze musikalische Bandbreite Kubas ins Hier und Jetzt. Ein Mix voller internationaler Einflüsse: afrikanische Trommeln, spanische Gitarren, nordamerikanischer Rap und europäischer Techno. Das ist ein Sound, der den Begriff "Weltmusik" ins 21. Jahrhundert katapultiert. Cuba Vista & Guests: ein brisanter Cocktail! Da schwappt der Rhythmus von Kuba herüber und bringt das Publikum in Fahrt, denn wer kann schon bei Salsa, Samba, Rumba und Bossa Nova stillstehen - das reinste Feuerwerk lateinamerikanischer Tanzlust. Die Vollblutmusiker rund um Sängerin Mireya Coba Cantero bringen den vollen Klang Kubas ins Konzertzelt. Eine geballte Ladung musikalischer Leidenschaft. Klassiker und Neuinterpretationen sorgen für einen heißen Abend im Takt des legendären Buena Vista Social Club. Beim Festival spielt die Band mit mehreren kubanischen Gastmusikern zusammen.

Originaltitel: 28. Africa Festival Würzburg Regie: Nannette Stegner