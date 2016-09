ARTE 15:30 bis 15:55 Dokumentation Kuba - Auf zu neuen Ufern D 2016 2016-09-21 15:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In der Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren in Kuba viel getan. Nachhaltiger Anbau hat sich aus der Not heraus zu einem wertvollen Gut der Insel entwickelt: Als der Ostblock-Markt zusammenbrach, konnte sich niemand mehr die teuren Chemikalien leisten. Besonders bekannt ist das Land für den Anbau von Tabak und Zuckerrohr. Fernando hackt mit den Feldarbeitern, den Macheteros, das Rohr auf dem Feld und besucht eine der größten Zuckerrohrfabriken in der Provinz Cienfuegos. Nachhaltigen Anbau gibt es heute jedoch auch schon in der Stadt. Der Agraringenieur Miguel Salcines betreibt einen elf Hektar großen Garten mitten in Havanna und präsentiert Fernando die Vielfalt seiner Produkte. Das Biosphärenreservat Las Terrazas weit draußen in den Bergen hingegen wurde hauptsächlich des Tourismus wegen zum Naturschutzgebiet erklärt. Fernandos nächstes Ziel ist das Sumpfgebiet Ciénaga de Zapata, wo eines der aggressivsten Krokodile der Welt heimisch ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kuba - Auf zu neuen Ufern Regie: Hasko Baumann