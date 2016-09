ARTE 07:35 bis 08:00 Dokumentation Kurioses aus der Tierwelt Gepanzerte Tiere: Das Nashorn und der Igel GB 2013 2016-09-26 10:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Manche Tiere tragen ein respekteinflößendes Gewand. Das Nashorn zum Beispiel hat einen Panzer aus zentimeterdicker Haut, während der Igel über und über mit spitzen Stacheln besetzt ist. In früheren Zeiten boten diese wehrhaften Hüllen Stoff für abstruse Legenden. Über beide Tierarten wurden in den vergangenen Jahrhunderten viele Vermutungen angestellt. Doch welche Funktion erfüllt ihre Panzerung wirklich?Hunderte von Jahren galt das Nashorn als Fabelwesen, ähnlich wie das Einhorn. Nur wenige Europäer hatten je ein lebendes Exemplar gesehen. Bis 1741 ein junges Indisches Panzernashorn namens Clara nach Europa gelangte und das Bild, das die Menschen von diesen Tieren hatten, für immer veränderte. Bevor Clara nach Europa kam, wusste man hier nur wenig über ihre Art. Zwar hatten die Römer von ihren Feldzügen auch Nashörner mitgebracht, aber die meisten ließen bei grausamen Tierkämpfen ihr Leben. Erst im 16. Jahrhundert tauchten sie in der westlichen Vorstellungswelt auf. Dürer zeigte auf seinem Holzschnitt "Rhinocerus" ein gepanzertes Ungetüm mit einem großen Horn auf der Nase und einem kleinen Dorn auf dem Rücken. Dieses Bild sollte sich erst im 18. Jahrhundert ändern, als Clara auf einer 17 Jahre währenden Tour in ganz Europa zur Schau gestellt wurde. Die dicke Haut schützt die Nashörner gegen Sonne, Fliegen und Parasiten. Doch warum die Haut der Panzernashörner an manchen Stellen in tiefen Falten liegt, ist erst seit kurzem erforscht.Auch ein Tier aus unseren Breiten war wegen seines Äußeren lange Zeit Mittelpunkt kurioser Geschichten - der Igel. Wo andere Säugetiere ein Fell haben, trägt er ein Stachelkleid. Die Stacheln dienen der Verteidigung, doch ihre Funktion wurde dem Volksglauben nach lange Zeit falsch gedeutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself - Presenter) Guy Chapelier (Narrator) Moderation: David Attenborough Originaltitel: David Attenborough's Natural Curiosities Regie: Sharmila Choudhury, Hilary Jeffkins Musik: James Dorman