TNT Film 22:50 bis 00:40 SciFi-Film District 9 USA, NZ, CDN, SA 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als 1985 ein Raumschiff über Johannesburg auftaucht, weckt es nicht Terrorangst, sondern Mitleid. Die Schar der Ausserirdischen, die sich im gestrandeten Vehikel befindet, ist hilflos und am Ende ihrer Kräfte. Die Regierung errichtet kurzerhand ein Auffanglager, District 9. Im Laufe der Jahre erschöpft sich die Geduld der Bevölkerung. Die wegen ihres Aussehens Shrimps genannten Aliens gelten als Schmarotzer und fallen den Bewohnern von Johannesburg zur Last. Das private Unternehmen MNU erhält den Auftrag, die unwillkommenen Besucher aus ihrem Getto in ein Lager weit weg von Johannesburg zu verfrachten - sämtliche 1,8 Millionen von ihnen. Der Beamte Wikus Van de Merwe (Sharlto Copley), Schwiegersöhnchen des MNU-Chefs, überwacht die Umsiedlung. Begleitet von einem Kamerateam geht er an vorderster Front in der Sperrzone von Wellblechhütte zu Wellblechhütte und lässt sich von den Aliens Einverständniserklärungen unterzeichnen. Von Beginn weg kommt es mit den nicht eben kooperativen Slumbewohnern zu Zwischenfällen. Wikus verletzt sich denkbar unglücklich und bemerkt an sich eine spektakuläre Verwandlung: Seine verletzte Hand mutiert zur Alienklaue. Dies macht ihn zum begehrten Forschungsobjekt für seinen multinationalen Arbeitgeber, der ganz eigene, niedere Ziele verfolgt. Wikus türmt aus dem Labor, wo er seziert werden soll, und sucht nun seinerseits Schutz im Getto. Vom Jäger zum Gejagten geworden findet Wikus ausgerechnet in einem Ausserirdischen einen Waffenbruder im Kampf ums Überleben. Aus Südafrika kam 2009 die Sci-Fi-Perle des Kinojahres. Regisseur Neill Blomkamp gelang mit seinem Spielfilmdebüt nicht nur spektakuläre, packende Unterhaltung, sondern ein bitterböser später Kommentar zum Apartheid-Regime Südafrikas ebenso wie zu Problemen in der Asylpolitik dieser Tage. Formal ist "District 9" als "Mockumentary" gestaltet. Wie nebensächlich schmuggelt der Regisseur und Trickexperte Blomkamp eine Fülle von Spezialeffekten in seine pseudodokumentarischen Bilder, die das Auge weit geschickter täuschen als das um Aufmerksamkeit buhlende Blendwerk in Filmen wie der "Transformers"-Reihe. Sein Kinodebüt gibt auch Hauptdarsteller Sharlto Copley, dessen Wikus Van de Merwe eine erstaunliche Wandlung von der Büromaus zur Einmannarmee durchläuft. Copley hat danach als Murdock im Blockbuster "The A-Team" definitiv Hollywood erreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Wikus Van De Merwe) David James (Koobus Venter) Jason Cope (Christopher Johnson) Nathalie Boltt (Sarah Livingstone) Sylvaine Strike (Dr. Katrina McKenzie) William Allen Young (Dirk Michaels) Nick Blake (Francois Moraneu) Originaltitel: District 9 Regie: Neill Blomkamp Drehbuch: Neill Blomkamp, Terri Tatchell Kamera: Trent Opaloch Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16

