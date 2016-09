David (Toby Maguire) und seine Schwester Jennifer (Reese Witherspoon) werden durch eine mysteriöse Fernbedienung in die Schwarz-Weiß-Welt einer Fernsehserie transportiert, die in den 50er-Jahren spielt. Der Einfluss der zeitgenössischen Teenager auf das Kleinstadtidyll von Pleasantville macht sich schon bald bemerkbar, doch nicht jeder der Bewohner begegnet den Veränderungen mit Wohlwollen. In Google-Kalender eintragen