AXN 23:55 bis 01:35 Actionfilm Into the Sun - Im Netz der Yakuza USA 2005 20 40 60 80 100 Merken Der Gouverneur von Tokio wird von der Yakuza ermordet, die mit der chinesischen Mafia ein Drogenkartell aufbauen will. Doch die Gangsterbosse haben die Rechnung ohne Ex-CIA-Agent Travis Hunter, gespielt von Steven Seagal, gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Travis Hunter) Matthew Davis (Sean Mack) Takao Ohsawa (Kuroda) Eddie George (Jones) William Atherton (Agent Block) Juliette Marquis (Jewel) Ken Low (Chen) Originaltitel: Into the Sun Regie: mink Drehbuch: Steven Seagal, Joe Halpin, Trevor Miller Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Stanley Clarke Altersempfehlung: ab 18