TNT Comedy 01:25 bis 01:50 Comedyserie King of Queens Folge: 70 Stille Post USA 2001 16:9 Merken Bei Kelly und Deacon ist die Luft raus. Die beiden trennen sich scheinbar endgültig. Doch während Kelly verzweifelt versucht, die Ehe irgendwie zu retten und eine Familientherapeutin aufsucht, scheint Deacon von der Trennung seltsam unberührt. Doch als Kelly schließlich Bill kennen lernt und anfängt, mit ihm auszugehen, wird Deacon endlich wach. Voller Panik beschließt er, dem ersten Rendezvous seiner Noch-Ehefrau als geheimer Zaungast beizuwohnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Mookie Barker (Frank) Andre Canty (Mickey) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Andrew Susskind Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar