TNT Comedy 17:25 bis 17:50 Comedyserie King of Queens Außer Rand und Band USA 2001 16:9 Merken Bei einem Streit wirft Doug Carrie vor, Arthur ständig zu gängeln und an der kurzen Leine zu halten. Carrie, die sich zu Unrecht beschuldigt fühlt, regt sich fürchterlich über seine Ignoranz auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Pamela Gordon (Enid) J.J. Johnston (Chick) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Michael J. Weithorn, David Litt Musik: Kurt Farquhar