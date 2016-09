TNT Comedy 11:35 bis 12:00 Comedyserie Keine Gnade für Dad Daddy weiß alles USA 2003 16:9 Merken Als Sean von Mr. O'Keefe erfährt, dass Brad und Lily Sex hatten, gibt er kurzerhand vor, bereits davon gewusst zu haben. In Wahrheit ist er von dieser Neuigkeit aber völlig überrumpelt. Erst versucht er, die Tatsache zu akzeptieren, wird aber ärgerlich, als er erfährt, dass Claudia und sogar Eddie etwas davon mitbekommen hatten. Kurz darauf hat Brad einen "Unfall". Steckt etwa Sean dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Jill Condon, Amy Toomin Kamera: Victor Goss Musik: Dean Ween, Gene Ween Altersempfehlung: ab 6