Auf der Jagd nach Ruhm und Erfolg lauert der erfolglose Journalist Lee Simon den Schönen, Reichen und Berühmten auf und lernt die unglaublichsten Personen kennen: die sinnliche Diva, den randalierenden Jungstar, das sexy Supermodel und die Jungschauspielerin. Lee will selbst auch ein Stück vom so lecker aussehenden Kuchen abhaben, doch der Erfolg bleibt aus. Während seine Ex-Frau Robin in den Armen des Fernsehproduzenten Tony ihr neues Glück findet, rutscht er langsam aber sicher immer tiefer. Der 28. Spielfilm des legendären Woody Allen: eine bitterböse Satire auf den Berühmtheitswahn in der modernen Gesellschaft, festgehalten in bestechend schönen Schwarzweiß-Bildern. Die Superstars geben sich hier die Klinke in die Hand. Und Leonardo DiCaprio hat seine erste Rolle nach dem Welterfolg von "Titanic".