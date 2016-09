Kinowelt 20:15 bis 22:00 Tragikomödie Die Reifeprüfung USA 1967 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Oscar® 5 Golden Globes Nach seinem Collegeabschluss verbringt der junge Benjamin den Sommer plan- und tatenlos auf einer Luftmatratze im Pool - sehr zum Missfallen seiner Eltern. Als ihn die elterliche Freundin Mrs. Robinson überraschend zu verführen versucht, wehrt er sich zunächst, lässt sich dann aber doch auf eine Affäre mit der verheirateten Frau ein. Für eine Weile trifft er die attraktive Mittvierzigerin heimlich in Hotels. Als sich Benjamin jedoch unsterblich in Mrs. Robinsons Tochter Elaine verliebt, wird es kompliziert. "Die Reifeprüfung" bedeutete für den damals weitgehend unbekannten Dustin Hoffman den Durchbruch und wurde mit dem Oscar® für die Beste Regie, fünf Golden Globes und fünf British Academy Awards ausgezeichnet. Der Soundtrack von Simon & Garfunkel erlangte Weltruhm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Benjamin Braddock) Anne Bancroft (Mrs. Robinson) Katharine Ross (Elaine Robinson) Murray Hamilton (Mr. Robinson) William Daniels (Mr. Braddock) Elizabeth Wilson (Mrs. Braddock) Brian Avery (Carl Smith) Originaltitel: The Graduate Regie: Mike Nichols Drehbuch: Calder Willingham, Buck Henry Kamera: Robert Surtees Musik: Paul Simon Altersempfehlung: ab 12

