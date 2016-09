Kinowelt 17:15 bis 18:40 Musikfilm Once IRL 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Oscar® Publikumspreis, Sundance Film Festival Nominiert für den großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Jeden Tag steht er mit seiner Gitarre in der Fußgängerzone Dublins. Der talentierte Straßenmusiker träumt von der großen Karriere, doch weil der Durchbruch auf sich warten lässt, repariert er Staubsauger im Geschäft seines Vaters. Eines Tages spricht ihn eine junge Pianistin an, die in den Straßen Blumen verkauft. Ihr gefallen seine Lieder und sie hat einen kaputten Staubsauger. In einem Klaviergeschäft singen die beiden zum ersten Mal gemeinsam - der Beginn einer bezaubernden, aber unmöglichen Liebesgeschichte. Als Low-Budget-Produktion in nur zwei Wochen abgedreht, begeisterte dieser kleine warmherzige Musikfilm aus Irland auf unzähligen Festivals, gewann den Publikumspreis beim Sundance Filmfestival und beim Dublin International Filmfestival und zog ein internationales Publikum in seinen Bann. Sogar Steven Spielberg sagte begeistert: "Dieser kleine Film hat mir genügend Inspiration geschenkt, um damit durchs ganze Jahr zu kommen." Hauptdarsteller Glen Hansard gewann für "Falling Slowly" den Oscar® für den besten Filmsong. "Ein Geschenk von Film, wert, ihn mehrere Male anzusehen." (Quelle:Rolling Stone Magazine) "Ein Traum" (Quelle: Kulturspiegel) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glen Hansard (Straßenmusiker) Markéta Irglová (Pianistin) Hugh Walsh (Timmy Drummer) Gerard Hendrick (Leitender Gitarrist) Alaistair Foley (Bassist) Geoff Minogue (Eamon) Mal Whyte (Bill) Originaltitel: Once Regie: John Carney Drehbuch: John Carney Kamera: Tim Fleming Musik: Glen Hansard , Markéta Irglová