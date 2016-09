Kinowelt 06:35 bis 08:05 Filme Orlando GB, RUS, I, F, NL 1992 Nach dem Roman von Virginia Wolff 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für 2 Oscars® Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Orlando durcheilt in einem einzigen Leben vier Jahrhunderte. Auf halbem Wege wechselt der junge Edelmann das Geschlecht. Aus dem Favoriten der greisen Königin, dem liebeswunden Höfling, dem Gesandten der Krone in fernen Landen wird eine Lady. Sie wird in den literarischen Salons des 18. Jahrhunderts belächelt, empfängt im Zeitalter Viktorias ein Kind vom Mann ihrer Träume, bis ihre Reise im lärmenden London von heute endet. Sally Potters formvollendete Verfilmung des Romans von Virginia Woolf wurde vielfach ausgezeichnet und für zwei Oscars® nominiert. Tilda Swinton überzeugt in Potters zeitloser Adaption als betörend androgyner Orlando mit viel Charme, Witz und Poesie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tilda Swinton (Orlando) Billy Zane (Shelmerdine) Jimmy Somerville (Falsetto/Engel) Quentin Crisp (Königin Elizabeth I.) John Bott (Orlandos Vater) Elaine Banham (Orlandos Mutter) Anna Farnworth (Clorinda) Originaltitel: Orlando Regie: Sally Potter Drehbuch: Sally Potter Kamera: Alexei Rodionow Musik: Sally Potter, David Motion Altersempfehlung: ab 12