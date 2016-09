History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Terra X Welt der Mumien Welt der Mumien D 2014 Stereo 16:9 Merken Der Wunsch, den Tod zu überwinden, ist so alt wie die Menschheit. Bei vielen Völkern ist dieser Wunsch eng an die Erhaltung des Körpers geknüpft. Sie haben versucht, ihn auf unterschiedliche Weise zu konservieren. Vor allem die alten Ägypter sind berühmt für die Kunst der Einbalsamierung. Den von ihnen konservierten Leichen verdanken die "Mumien" auch ihren Namen. Er leitet sich von der arabischen Bezeichnung "Mumia" für Bitumen oder Erdpech ab. Heute werden jedoch alle Leichname als Mumien bezeichnet, die durch natürliche Umstände oder künstliche Verfahren vor der Verwesung bewahrt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12

