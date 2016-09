History 20:15 bis 21:00 Dokumentation Oak Island - Fluch und Legende Bis auf den Grund CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Rick und Marty bohren in der Gegend des Money Pit ein neues Loch. In einer Tiefe von etwa 50 Metern stoßen sie auf einen großen Hohlraum. In dem entnommenen Geröll finden sie ein Stück Metall, dass seltsamerweise die Form von Oak Island hat. Dann trifft sich Rick mit Lynn, der 91-jährigen Enkelin von Maynard Kaiser, der 1897 bei einem Sturz in den Schacht ums Leben kam. Seine Leiche wurde nie gefunden. Rick verspricht Lynn, dass er versucht herauszufinden, was mit ihm geschehen ist. Die Taucher John und Howard wollen einen neuen Versuch unternehmen, um zum Grund des 10-X vorzudringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Curse of Oak Island Altersempfehlung: ab 12

