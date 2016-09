Universal Channel 22:50 bis 00:35 Horrorfilm Wolfman USA 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der aus adligem Hause stammende Lawrence Talbot verlor seine Kindheit in dem Augenblick, als seine Mutter starb. Inzwischen erwachsen, hört er eines Tages von dem Verschwinden seines Bruders - was ihn zurückkehren lässt in seine einstige Heimat. Dort trifft er nicht nur auf seinen entfremdeten Vater, sondern erfährt auch von einer blutrünstigen Bestie, die die Dorfbewohner reihenweise tötet. Allmählich sieht Lawrence sich auf der Suche nach seinem Bruder mit seiner eigenen dunklen Seite konfrontiert und macht eine unheilvolle Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Merrells (Ben Talbot) Gemma Whelan (Gwen's Maid) Emily Blunt (Gwen Conliffe) Benicio Del Toro (Lawrence Talbot) Mario Marin-Borquez (Young Lawrence) Asa Butterfield (Young Ben) Cristina Contes (Solana) Originaltitel: The Wolfman Regie: Joe Johnston Drehbuch: Andrew Kevin Walker, David Self, Curt Siodmak Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 16

