Universal Channel 06:55 bis 08:25 Komödie Muppets aus dem All USA 1999 Stereo 16:9 Die Muppets leben als glückliche Familie in einer Pension, nur Gonzo fühlt sich alleine, da es nur ein Exemplar seiner Sorte zu geben scheint. Eine Botschaft von seinem Cornflakes-Alphabet bedeutet ihm, daß seinesgleichen aus dem Weltall stammt und ihn bald abholen kommt. Stattdessen wird er vom Nationalen Sicherheitdienst in ein Forschungslabor gesperrt. Doch Kermit und Co. lassen ihn nicht im Stich. Schauspieler: F. Murray Abraham (Gonzo) Andie MacDowell (Kermit der Frosch) Jeffrey Tambor (Miss Piggy) Ray Liotta (Pepe) Rob Schneider (TV Producer) Josh Charles (Agent Barker) David Arquette (Dr. Tucker) Sprecher: Gudo Hoegel (Gonzo) Andreas von der Meden (Kermit der Frosch) Berno von Cramm (Miss Piggy) Tommi Piper (Pepe) Originaltitel: Muppets from Space Regie: Timothy Hill Drehbuch: Jerry Juhl, Joseph Mazzarino, Ken Kaufman Kamera: Alan Caso Musik: Jamshied Sharifi