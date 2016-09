Syfy 02:45 bis 03:40 SciFi-Serie Torchwood Fleisch GB 2008 Stereo 16:9 Merken Nach einem Unfall untersuchen Gwen (Eve Myles) und ihre Torchwood-Kollegen den verunglückten Lkw. Das Fahrzeug hatte Fleisch geladen, das von einer außerirdischen Lebensform stammen muss. Gwens Freund Rhys Williams (Kai Owen) ist ebenfalls am Unfallort, weil das verunglückte Fahrzeug zum Fuhrpark seiner Firma gehört. Er weiß nichts von Gwens Tätigkeit beim Torchwood-Team. Als er ihr heimlich folgt, gerät er in eine Falle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Naoko Mori (Dr. Toshiko Sato) Burn Gorman (Dr. Owen Harper) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Kai Owen (Rhys Williams) Gerard Carey (Greg) Originaltitel: Torchwood Regie: Colin Teague Drehbuch: Catherine Tregenna Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 16

