Syfy 01:00 bis 01:50 SciFi-Serie Torchwood Invasion GB 2008 Stereo 16:9 Merken Ein Überfall endet in einem Blutbad. Zwei Diebe dringen nachts in die Wohnung eines jungen Ehepaares ein. Die Einbrecher und der Ehemann sind kurz danach schwer verletzt. Nur die Ehefrau Beth (Nikki Amuka-Bird) bleibt vollkommen unversehrt. Das "Torchwood"-Team glaubt, dass Außerirdische involviert sind. Tatsächlich stellt sich heraus, dass Beths Körper von einer gefährlichen Alien-Spezies als Wirt benutzt wird. Anscheinend planen die Außerirdischen eine Invasion der Erde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Naoko Mori (Dr. Toshiko Sato) Burn Gorman (Dr. Owen Harper) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Kai Owen (Rhys Williams) Dominic Coleman (Polizeibeamter) Originaltitel: Torchwood Regie: Colin Teague Drehbuch: James Moran Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 16