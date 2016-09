Syfy 15:20 bis 16:10 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Ehre unter Dieben USA 1998 Stereo 16:9 Merken Es gibt Gerüchte, dass sich das Orion-Syndikat mit dem Dominion zusammenschließen möchte und dass jemand aus der Föderation für das Dominion arbeitet. Um herauszufinden, wer der Maulwurf ist, soll sich O'Brien (Colm Meaney) mit Hilfe von Bilby (Nick Tate) undercover auf Farius in das Syndikat einschleusen lassen. Dabei erfährt O'Brien, dass geplant ist, den klingonischen Botschafter zu töten und andere Klingonen mit dem Mord zu belasten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allan Eastman Drehbuch: René Echevarria Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy, Gregory Smith Altersempfehlung: ab 12