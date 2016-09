Syfy 11:20 bis 12:05 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Eiszeit CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken McKay (David Hewlett) folgt der Einladung seines ehemaligen Rivalen Malcom Tunney auf die Erde. Tunney gibt vor, die Lösung für das Problem der globalen Erwärmung gefunden zu haben. Mit Hilfe eines Zeitportals plant er, die überschüssige Wärme in eine andere Dimension abzuleiten. Doch die Sache geht schief. McKay, der schon in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit derselben Technik gemacht hat, erkennt, dass eine schnelle Schließung des Tores lebensnotwendig ist. Denn ist das Tor längere Zeit offen, schwindet die gesamte Wärme der Erde - alle müssten binnen weniger Stunden erfrieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lieutenant Colonel John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Gero Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6