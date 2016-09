National Geographic Wildlife 01:00 bis 01:45 Dokumentation World's Deadliest Killers Die sieben Totsünden GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Einige der Raubtiere in dieser Episode haben messerscharfe Zähne, die dicke Schichten von Muskeln durchschneiden können - bis zum Knochen. Andere verfügen über Kiefer, die einen Schädel mit einem einzigen Biss zerbrechen können. Und wieder andere setzen Giftzähne ein, die starke Nervengifte direkt in die Adern ihrer Beute spritzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest Killers