National Geographic Wildlife 20:15 bis 21:00 Dokumentation Wildes Europa Die großen Wälder NL 2015 2016-09-19 05:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Europa war einst komplett mit Wald bedeckt. Aufgrund der letzten Eiszeit, die vor rund 15.000 Jahren endete, schrumpften diese Gebiete dann dramatisch zusammen. Heute haben sich die Waldbestände jedoch erstaunlich gut erholt und umfassen eine Fläche, die 30 Mal so groß ist wie Polen. "Wildes Europa" reist in durch mediterrane Korkwälder, sommergrüne Eichen-Buchen-Mischwälder sowie die borealen Nadelwälder des Nordens und stellt die dort lebenden tierischen Bewohner vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Europe's Great Wilderness

