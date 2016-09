National Geographic Wildlife 19:25 bis 20:15 Dokumentation Geheimakte Wildnis Invasion der Kraken USA 2010 2016-09-19 04:15 Stereo 16:9 HDTV Merken 2003: Die für ihren Fischreichtum berühmte Monterey-Bucht in Kalifornien wird von einer Kraken-Invasion heimgesucht: Humboldt-Kalmare, die bislang vor ausschließlich in weiter südlich gelegenen Meeresregionen heimisch waren, fallen in wahren Heerscharen in die Fischgründe ein und bedrohen sowohl das ökologische Gleichgewicht als auch die Lebensgrundlage der Menschen, die vom Fischfang leben. Eine Gruppe von Biologen und anderen Experten will herausfinden, was die Kalmare so weit nach Norden getrieben hat. 1993: Im australischen Pinnaroo betreibt Ann Venning mit ihrer Familie eine Schweinezucht. Ein anstrengendes, aber ruhiges Leben - bis der Hof plötzlich von einer Mäuseinvasion heimgesucht wird! Millionen der Nager suchen die Gegend um Pinnaroo heim. Es ist der schlimmste Fall dieser Art, der in der australischen Geschichte jemals verzeichnet wurde. Doch was hat die explosionsartige Mäusevermehrung ausgelöst? September 2007: In Kenia brechen Millionen Gnus zu ihrer alljährlichen Wanderung auf. Eines aber ist anders als in anderen Jahren: Bei der Überquerung des Mara-Flusses kommen tausende der Tiere unter rätselhaften Umständen ums Leben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Case Files