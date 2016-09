National Geographic Wildlife 15:20 bis 16:05 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Chaos & Verwüstung USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Heimlichkeit ist eine der bewährtesten Taktiken im Tierreich. Nicht nur die Schwachen schleichen sich aus der Reichweite der Jäger, auch die gefährlichsten Räuber kommen nicht ohne Hinterlist aus. So lauert ein gerissener Leopard seinem Opfer seelenruhig und ausdauernd auf einem Baum sitzend auf. Ein listiger Fuchs wiederum hat sich eine Videokamera stibitzt und nagt an ihr herum. Und was es mit einem tückischen Vogel in Australien auf sich hat, zeigt diese Folge von "Tiere außer Rand und Band". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild