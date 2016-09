National Geographic Wildlife 11:15 bis 12:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Unterwegs in Australien (1): Cesar Down Under USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Folge reist Cesar Millan nach Australien. Paul Watson hat Probleme mit seinem Hund, der beeindruckenden Dänischen Dogge Willow. Willow kann es nicht lassen, sein Herrchen immer wieder zu beißen. Und wenn Cesar einmal in Australien ist, kann er sich auch gleich um den vierjährigen Collie Bonnie kümmern. Das Tier verhält sich Artgenossen gegenüber äußerst aggressiv. Der Fall des 75 Kilo schweren Französischen Mastiffs Next ist ebenfalls ziemlich kompliziert. Seine Besitzer bekommen das Tier einfach nicht in Griff. Immer wieder schlägt es gehörig über die Stränge... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer