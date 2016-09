National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Cesar erobert London (1) USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar Millan reist an die Küste von New Jersey, um drei Familien dabei zu helfen, mit ihren nahezu unkontrollierbaren Hunden umzugehen. Zunächst muss Cesar ein Rudel Chinesischer Schopfhunde zähmen. Die Tiere stiften im Haus ihrer Besitzer ständig Chaos. Bei seinem nächsten Halt steht Cesar einem Mastiff-Mix gegenüber, der voller ungezügelter Energie steckt. Schließlich kümmert er sich um zwei Dackel, deren Besitzer mit ihrem Latein am Ende sind. Kann Cesar diesen drei Familien aus New Jersey helfen oder wird er dieses Mal am Boden liegen und ausgezählt werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

