13th Street 03:20 bis 04:05 Actionserie Scorpion Der Felssturz USA 2014 Stereo 16:9 Merken Als Walter (Elyes Gabel) Weihnachten mit seiner Schwester Megan (Camille Guaty) am Strand verbringt, werden die beiden Zeugen eines Felsabbruchs. Dabei wird der kleine Owen Cooper (Wyatt Oleff) in einer Höhle auf Meereshöhe mit dem Fuß einklemmt und kann sich nicht selbst befreien. Das Wasser steigt unaufhörlich, und Owen droht zu ertrinken. Das "Scorpion"-Team ist schnell vor Ort und versucht, in einer aussichtslos scheinenden Aktion das Leben des Jungen zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Robert Patrick (Cabe Gallo) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Originaltitel: Scorpion Regie: Omar Madha Drehbuch: Rob Pearlstein, Nick Santora, Walter O'Brien Musik: Tony Morales, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 399 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 199 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 159 Min. 15 Minutes

Actionfilm

kabel eins 02:05 bis 04:00

Seit 94 Min.