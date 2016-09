13th Street 01:15 bis 01:55 Actionserie Scorpion Das Attentat USA 2014 Stereo 16:9 Merken Agent Cabe Gallo (Robert Patrick) bittet das "Scorpion"-Team in einer privaten Angelegenheit um Hilfe. Seine Exfrau Rebecca (Jessica Tuck) hat Beweise dafür, dass es sich beim Tod des Kongress-Abgeordneten Gostin (John Burke), der bei der Explosion seines Bootes ums Leben gekommen ist, um Mord handelt. Jetzt scheinen die Killer hinter Rebecca her zu sein, um zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Walter O'Brien (Elyes Gabel) und seine Kollegen sollen Cabes Exfrau beschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Robert Patrick (Cabe Gallo) Jessica Tuck (Rebecca) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Originaltitel: Scorpion Regie: Jerry Levine Drehbuch: Paul Grellong, Kim Rome, Nick Santora, Walter O'Brien Musik: Tony Morales, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12