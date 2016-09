13th Street 21:05 bis 21:55 Krimiserie Law & Order Die Karrierefrau USA 1995 Stereo 16:9 Merken Ein Taxifahrer wird ermordet. Zuerst deutet alles auf einen Raubmord hin. Bald stellt sich jedoch heraus, dass das Opfer an mehreren Projekten beteiligt war, die schnellen Reichtum versprechen. Während der Verhandlung wird der Partner des Opfers zum Hauptverdächtigen. Doch McCoy und Kincaid präsentieren in letzter Minute einen Überraschungszeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Det. Mike Logan) Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jill Hennessy (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Claire Kincaid) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Steven Hill (Bezirksstaatsanwalt Adam Schiff) S. Epatha Merkerson (Lieut. Anita Van Buren) Gina Torres (Charlene) Originaltitel: Law & Order Regie: Arthur W. Forney Drehbuch: Morgan Gendel, William N. Fordes Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 275 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 95 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 75 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 70 Min.