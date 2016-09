13th Street 09:30 bis 10:20 Krimiserie Law & Order Alptraumkinder USA 1995 Stereo 16:9 Merken Nach einer körperlichen Auseinandersetzung wird ein 18-jähriger Autist festgenommen und stirbt in Polizeigewahrsam. Ermittlungen ergeben, dass der tote Patient zuvor in einer Verhaltenskontrollklinik war. Bald stellt sich heraus, dass der dortige Oberarzt unethische Therapiemethoden anwendet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Det. Mike Logan) Jerry Orbach (Det Lennie Briscoe) Jill Hennessy (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Claire Kincaid) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Steven Hill (Bezirksstaatsanwalt Adam Schiff) S. Epatha Merkerson (Lieut. Anita Van Buren) Jeffrey DeMunn (Proffessor Norman Rothenberg) Originaltitel: Law & Order Regie: Matthew Penn Drehbuch: Rene Balcer, Michael S. Chernuchin Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post