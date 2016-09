National Geographic People 23:20 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Gefangen in Havanna GB 2009 2016-09-18 03:05 Stereo 16:9 Merken Als Kahlilah Saleem den Musikproduzenten Roy kennen lernt, krempelt diese Begegnung ihr Leben vollständig um. Zunächst einmal zieht sie mit ihrer sechsjährigen Tochter von Philadelphia nach Miami. Bald darauf wird sie von Roy zu einer gigantischen Karnevalsparty nach Panama eingeladen. Doch am Ende sitzt Kahlilah allein in dem mittelamerikanischen Land fest - mit einer Tasche, gefüllt mit acht Kilogramm Kokain. Roy zwingt Kahlilah dazu, den Stoff nach Paris zu schmuggeln, während er ihre Tochter in den USA als Geisel festhält. Über Umwege gelangt sie schließlich nach Kuba, wo sie am Flughafen von Havanna festgenommen wird. Erst nach sechs Jahren wird sie ihre Tochter wieder in die Arme schließen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad