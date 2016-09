National Geographic People 13:15 bis 14:00 Dokusoap Amische auf Abwegen Wert der Arbeit USA 2010 2016-09-23 08:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Für die Amischen ist harte körperliche Arbeit nicht nur ein Weg ihr autarkes Erbe zu bewahren, sondern auch wesentlicher Bestandteil ihrer Identität. In dieser Folge setzen die ehemaligen Amisch ihr Können ein, um einer Stadt zu helfen, die vor Kurzem von einem Hurrikane verwüstet wurde. Michaela, eine junge Frau, die gerne einer Amisch-Gemeinde beitreten will, erfährt währenddessen bei einem Aufenthalt bei einer Altamischen Familie den Wert harter Arbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amish: Out of Order Altersempfehlung: ab 12