Dokumentation Polygamie in Gottes Namen Tag der Entscheidung USA 2013 In der polygamen Gemeinschaft von Centennial Park in der Nähe zur Grenze zwischen Utah und Arizona dreht sich alles um den Begriff Wachstum: Kinder, Familien oder die Stadt. Aber Wachstum wird meist von diversen Wachstumsschmerzen begleitet. Die Stadt selbst existiert erst seit knapp 30 Jahren. Wenn die Familien mit vielen Frauen und noch mehr Kindern größer werden, wachsen auch die Verpflichtungen. Und schließlich müssen die Kinder, wenn sie alt genug sind, wählen, ob sie innerhalb oder außerhalb der kirchlichen Gemeinschaft erwachsen werden wollen. Originaltitel: Meet the Polygamists