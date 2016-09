National Geographic People 05:30 bis 05:55 Dokumentation Kenias Speisekammer Molo K 2013 2016-10-06 18:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Kiran reist zu den schönen Teefeldern in Kericho und arbeitet dort Seite an Seite mit den Teepflückern. Er erfährt wie Tee verarbeitet wird und erntet selbst einen ganzen Sack Teeblätter, die er für ein innovatives Kochexperiment in Molo benötigt. Zusammen mit einem Stammesältesten und seiner Familie umsorgt (und schlachtet) unser Chefkoch ein wertvolles Mololamm. Dieses wird über Nacht in einer tiefen Grube gekocht und mit Teeblättern geräuchert. Sein Experiment sorgt für ein unbeschreibliches Mahl - und einige dreckige Finger. In Google-Kalender eintragen Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: Tales From the Bush Larder