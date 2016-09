National Geographic 13:20 bis 14:10 Dokumentation Mysterien der Menschheit Die Totenwelt der Maya USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Für die Maya galten Höhlen als Eingänge zu ihrer Totenwelt Xibalbá. In Höhlen hielten sie deshalb viele ihrer religiösen Zeremonien ab - doch mit dem Untergang der Maya-Zivilisation im 9. und 10. Jahrhundert verschwand auch das Wissen um die Lage dieser uralten Kultstätten. Der Unterwasser-Archäologe Guillermo de Anda hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie wiederzufinden. Bei Tauchgängen in verzweigten Höhlensystemen in Mexiko und Guatemala kommt er in hautnahen Kontakt mit den sterblichen Überresten unzähliger Menschen, die von den Maya geopfert wurden. Seine Funde könnten dazu beitragen, unser Wissen über die religiösen Vorstellungen und Praktiken der Maya weiter zu vertiefen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient X-Files