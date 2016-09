National Geographic 09:30 bis 09:50 Dokumentation Brain Games Aberglaube USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Aberglaube spielt in unserem täglichen Leben eine große Rolle. Die gleiche bemerkenswerte Leistung unseres Gehirns, mit der wir Sprachen lernen oder den Sinn im Chaos verstehen, ist dafür zuständig, dass wir an übernatürliche Dinge glauben. Mit einigen faszinierenden Spielen und Experimenten zeigt diese Episode, wie unser Gehirn dafür verantwortlich ist, dass wir abergläubisch sind. So werden die Zuschauer zum Beispiel erfahren, ob jemand tatsächlich Gedanken lesen kann - und wie man es selber macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Silva (Himself - Host) Harrison Greenbaum (Himself) Eric Leclerc (Himself - Illutionist) Tala Marie (Superstitious Girl) Sri Sarma (Herself - Johns Hopkins University) Moderation: Jason Silva Originaltitel: Brain Games Regie: Michael Nigro Drehbuch: Stillman Brown, Adam 'Tex' Davis, Jerry Kolber