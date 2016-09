National Geographic 07:25 bis 07:50 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2013 2016-09-22 01:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Doku-Serie "Science of Stupid" kombiniert harte wissenschaftliche Fakten mit einigen der verrücktesten, spektakulärsten und schmerzhaftesten Videoclips, die jemals aufgenommen wurden. In der aktuellen Folge versuchen wir herauszufinden, wie sehr man sich beim Bungee Jumping, Jonglieren oder Drachenfliegen blamieren, verletzen oder zum Gespött machen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid