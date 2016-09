Disney XD 19:30 bis 19:50 Trickserie Coop gegen Kat Die Hitzewelle / Der Energiespar-Wettbewerb CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Geschichte: Kat hasst den kalten Herbst und sorgt durch einen von ihm gesteuerten Linsen-Satelliten dafür, dass es in Bootsville mächtig heiß wird. Deshalb möchte sich Lady Munson im Bikini im Garten abkühlen und sorgt damit für helle Aufregung. Ihr Anblick hat bei Dad und seinen Freunden ein Kindheitstrauma ausgelöst und nun möchten sie sich ihren Ängsten stellen. Aber nicht nur die "ältere Generation" hat mit dem Anblick zu kämpfen. Auch Kat erträgt den Anblick von Lady Munson nicht mehr, so dass es Coop gelingt, Kat vom Stopp des Satelliten zu überzeugen. 2. Geschichte: Zum Thema Umweltschutz wird ein Schulwettbewerb veranstaltet. Coop und Dennis legen sich mächtig ins Zeug und bauen ihr Zuhause umweltgerecht um. Vor allem zwischen Dad und Henry entbrennt ein harter Wettkampf. Unterdessen nutzt Kat die Gelegenheit, aus den aussortierten Geräten eine energiefressende Satellitenschüssel zu bauen. Aber Kat hat nicht mit Coop und Dennis gerechnet. Sie kommen hinter seinen Plan und zerstören die Schüssel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6